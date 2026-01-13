Harga Kiba Inu Hari Ini

Harga live Kiba Inu (KIBA) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 18.95% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KIBA ke USD saat ini adalah $ 0 per KIBA.

Kiba Inu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 186,518, dengan suplai yang beredar 785.60B KIBA. Selama 24 jam terakhir, KIBA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00009111, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KIBA bergerak +0.02% dalam satu jam terakhir dan +24.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kiba Inu (KIBA)

Kapitalisasi Pasar $ 186.52K$ 186.52K $ 186.52K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 237.42K$ 237.42K $ 237.42K Suplai Peredaran 785.60B 785.60B 785.60B Total Suplai 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Kiba Inu saat ini adalah $ 186.52K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KIBA adalah 785.60B, dan total suplainya sebesar 1000000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 237.42K.