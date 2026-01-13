Harga KILL BIG BEAUTIFUL BILL Hari Ini

Harga live KILL BIG BEAUTIFUL BILL (KBBB) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 5.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KBBB ke USD saat ini adalah $ 0 per KBBB.

KILL BIG BEAUTIFUL BILL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 51,129, dengan suplai yang beredar 1000.00M KBBB. Selama 24 jam terakhir, KBBB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.065428, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KBBB bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.49% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KILL BIG BEAUTIFUL BILL (KBBB)

Kapitalisasi Pasar $ 51.13K$ 51.13K $ 51.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 51.13K$ 51.13K $ 51.13K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,998,669.64 999,998,669.64 999,998,669.64

