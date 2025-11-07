Harga Kitsune Hari Ini

Harga live Kitsune ($KIT) hari ini adalah $ 0.00009518, dengan perubahan 4.67% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $KIT ke USD saat ini adalah $ 0.00009518 per $KIT.

Kitsune saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 95,388, dengan suplai yang beredar 999.91M $KIT. Selama 24 jam terakhir, $KIT diperdagangkan antara $ 0.00009522 (low) dan $ 0.00010002 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01480124, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00009522.

Dalam kinerja jangka pendek, $KIT bergerak -0.20% dalam satu jam terakhir dan -34.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kitsune ($KIT)

Kapitalisasi Pasar $ 95.39K$ 95.39K $ 95.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 95.39K$ 95.39K $ 95.39K Suplai Peredaran 999.91M 999.91M 999.91M Total Suplai 999,913,568.027206 999,913,568.027206 999,913,568.027206

Kapitalisasi Pasar Kitsune saat ini adalah $ 95.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $KIT adalah 999.91M, dan total suplainya sebesar 999913568.027206. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 95.39K.