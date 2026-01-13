Berapa harga KLAUS (KLAUS) hari ini?

Harga live adalah Rp1.52377437209097000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar -2.11%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token KLAUS yang beredar?

Suplai beredar KLAUS adalah 1000000000.0, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki KLAUS?

Ada perkiraan -- pemegang unik KLAUS di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar KLAUS hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp1523723843.483517000, menempatkan KLAUS pada peringkat #7255 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif KLAUS diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru KLAUS?

Pergerakan harga terbaru sebesar -2.11% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Meme,Ethereum Ecosystem,AI Meme, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.