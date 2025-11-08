Harga KOK Hari Ini

Harga live KOK (KOK) hari ini adalah $ 0.00009064, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KOK ke USD saat ini adalah $ 0.00009064 per KOK.

KOK saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,729.09, dengan suplai yang beredar 107.33M KOK. Selama 24 jam terakhir, KOK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 6.83, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006001.

Dalam kinerja jangka pendek, KOK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KOK (KOK)

Kapitalisasi Pasar $ 9.73K$ 9.73K $ 9.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 453.22K$ 453.22K $ 453.22K Suplai Peredaran 107.33M 107.33M 107.33M Total Suplai 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar KOK saat ini adalah $ 9.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KOK adalah 107.33M, dan total suplainya sebesar 5000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 453.22K.