Harga KOLT Hari Ini

Harga live KOLT ($KOLT) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.86% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $KOLT ke USD saat ini adalah -- per $KOLT.

KOLT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,651, dengan suplai yang beredar 999.99M $KOLT. Selama 24 jam terakhir, $KOLT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00628205, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $KOLT bergerak -0.43% dalam satu jam terakhir dan -17.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KOLT ($KOLT)

Kapitalisasi Pasar $ 21.65K$ 21.65K $ 21.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.65K$ 21.65K $ 21.65K Suplai Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Total Suplai 999,993,051.0 999,993,051.0 999,993,051.0

Kapitalisasi Pasar KOLT saat ini adalah $ 21.65K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $KOLT adalah 999.99M, dan total suplainya sebesar 999993051.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.65K.