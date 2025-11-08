Harga KRWO Hari Ini

Harga live KRWO (KRWO) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KRWO ke USD saat ini adalah -- per KRWO.

KRWO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,646.36, dengan suplai yang beredar 20.30M KRWO. Selama 24 jam terakhir, KRWO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KRWO bergerak +0.61% dalam satu jam terakhir dan +0.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KRWO (KRWO)

Kapitalisasi Pasar $ 13.65K$ 13.65K $ 13.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.65K$ 13.65K $ 13.65K Suplai Peredaran 20.30M 20.30M 20.30M Total Suplai 20,300,000.0 20,300,000.0 20,300,000.0

Kapitalisasi Pasar KRWO saat ini adalah $ 13.65K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KRWO adalah 20.30M, dan total suplainya sebesar 20300000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.65K.