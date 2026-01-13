Berapa harga real-time Lantern Staked SOL hari ini?

Harga live Lantern Staked SOL berada pada Rp2792745.725, bergerak -3.06% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk LANTERNSOL?

LANTERNSOL telah diperdagangkan antara Rp2751752.840 dan Rp2889070.570, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Lantern Staked SOL hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana LANTERNSOL saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa LANTERNSOL menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Lantern Staked SOL?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp222976023889.0, Lantern Staked SOL berada di peringkat #1430, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami LANTERNSOL baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Lantern Staked SOL dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp4978020.755, sementara ATL-nya adalah Rp1460898.70, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar LANTERNSOL?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (79840.702785736 token), kinerja kategori dalam Solana Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Liquid Staked SOL,Liquid Staking, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.