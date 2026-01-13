Harga larpball Hari Ini

Harga live larpball (LARPBALL) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 27.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LARPBALL ke USD saat ini adalah $ 0 per LARPBALL.

larpball saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,177.15, dengan suplai yang beredar 999.86M LARPBALL. Selama 24 jam terakhir, LARPBALL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LARPBALL bergerak +0.37% dalam satu jam terakhir dan -33.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.29K.

Informasi Pasar larpball (LARPBALL)

Kapitalisasi Pasar $ 5.18K$ 5.18K $ 5.18K Volume (24 Jam) $ 1.29K$ 1.29K $ 1.29K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.18K$ 5.18K $ 5.18K Suplai Peredaran 999.86M 999.86M 999.86M Total Suplai 999,858,796.541756 999,858,796.541756 999,858,796.541756

Kapitalisasi Pasar larpball saat ini adalah $ 5.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.29K. Suplai beredar LARPBALL adalah 999.86M, dan total suplainya sebesar 999858796.541756. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.18K.