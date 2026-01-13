Harga Latch Staked ETH Hari Ini

Harga live Latch Staked ETH (ATETH) hari ini adalah $ 3,238.54, dengan perubahan 2.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ATETH ke USD saat ini adalah $ 3,238.54 per ATETH.

Latch Staked ETH saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,233,249, dengan suplai yang beredar 998.36 ATETH. Selama 24 jam terakhir, ATETH diperdagangkan antara $ 3,224.27 (low) dan $ 3,306.13 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 5,114.68, sementara all-time low aset ini adalah $ 1,432.17.

Dalam kinerja jangka pendek, ATETH bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -3.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Latch Staked ETH (ATETH)

Kapitalisasi Pasar $ 3.23M$ 3.23M $ 3.23M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.23M$ 3.23M $ 3.23M Suplai Peredaran 998.36 998.36 998.36 Total Suplai 998.3649598377976 998.3649598377976 998.3649598377976

