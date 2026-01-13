Harga Latch Staked ETH (ATETH)
Harga live Latch Staked ETH (ATETH) hari ini adalah $ 3,238.54, dengan perubahan 2.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ATETH ke USD saat ini adalah $ 3,238.54 per ATETH.
Latch Staked ETH saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,233,249, dengan suplai yang beredar 998.36 ATETH. Selama 24 jam terakhir, ATETH diperdagangkan antara $ 3,224.27 (low) dan $ 3,306.13 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 5,114.68, sementara all-time low aset ini adalah $ 1,432.17.
Dalam kinerja jangka pendek, ATETH bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -3.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Latch Staked ETH saat ini adalah $ 3.23M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ATETH adalah 998.36, dan total suplainya sebesar 998.3649598377976. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.23M.
-0.00%
-2.00%
-3.47%
-3.47%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Latch Staked ETH ke USD adalah $ -66.232613766318.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Latch Staked ETH ke USD adalah $ -21.9414323540.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Latch Staked ETH ke USD adalah $ -100.5132705640.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Latch Staked ETH ke USD adalah $ -1,079.498914117414.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -66.232613766318
|-2.00%
|30 Days
|$ -21.9414323540
|-0.67%
|60 Hari
|$ -100.5132705640
|-3.10%
|90 Hari
|$ -1,079.498914117414
|-24.99%
Pada tahun 2040, harga Latch Staked ETH berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Berapa harga live saat ini dari Latch Staked ETH?
Latch Staked ETH dihargai sebesar Rp54630445.4790, menunjukkan pergerakan harga sebesar -2.00% selama 24 jam terakhir.
Berapa aktivitas perdagangan yang terlihat hari ini?
Total Rp-- telah diperdagangkan di berbagai bursa utama, menandakan partisipasi aktif di pasar dan likuiditas yang berkelanjutan.
Seberapa likuid pasar ATETH?
Skor likuiditas sebesar --/100 mencerminkan seberapa dalam buku pesanan, seberapa efisien pesanan besar dapat dieksekusi, dan seberapa ketat spread pada pasangan perdagangan utama.
Apa yang ditunjukkan oleh rentang perdagangan harian?
Pergerakan harga antara Rp54389726.9895 dan Rp55770611.0505 menyoroti tingkat volatilitas saat ini dan momentum intraday.
Bagaimana peringkat Latch Staked ETH saat ini di pasar?
Saat ini berada di peringkat #2558, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp54541192393.65.
Bagaimana peran pasokan dalam stabilitas harga?
Pasokan token yang beredar sebanyak 998.3649598377976 secara langsung memengaruhi perilaku harga, terutama selama periode permintaan tinggi atau kelangkaan.
Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi profil likuiditas Latch Staked ETH?
Likuiditas bergantung pada aktivitas pembuat pasar, keragaman pasangan perdagangan, kedalaman bursa, serta keterlibatan ekosistem dari jaringan --.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-11 10:54:00
|Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
|01-09 20:49:39
|Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
|01-09 07:21:01
|Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
|01-08 16:18:55
|Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
|01-08 08:48:15
|Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
|01-07 09:17:19
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Pump kripto teratas hari ini
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.