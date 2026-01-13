Harga Layer Brett Hari Ini

Harga live Layer Brett (LBRETT) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LBRETT ke USD saat ini adalah $ 0 per LBRETT.

Layer Brett saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,348.36, dengan suplai yang beredar 1.00B LBRETT. Selama 24 jam terakhir, LBRETT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00703762, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LBRETT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Layer Brett (LBRETT)

Kapitalisasi Pasar $ 17.35K$ 17.35K $ 17.35K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.35K$ 17.35K $ 17.35K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

