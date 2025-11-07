Informasi Harga Legend of Arcadia (ARCA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.01043384 $ 0.01043384 $ 0.01043384 Low 24 Jam $ 0.01086098 $ 0.01086098 $ 0.01086098 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.01043384$ 0.01043384 $ 0.01043384 High 24 Jam $ 0.01086098$ 0.01086098 $ 0.01086098 All Time High $ 0.089965$ 0.089965 $ 0.089965 Harga Terendah $ 0.01043384$ 0.01043384 $ 0.01043384 Perubahan Harga (1 Jam) -1.37% Perubahan Harga (1 Hari) -0.10% Perubahan Harga (7H) -8.59% Perubahan Harga (7H) -8.59%

Harga aktual Legend of Arcadia (ARCA) adalah $0.01050703. Selama 24 jam terakhir, ARCA diperdagangkan antara low $ 0.01043384 dan high $ 0.01086098, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highARCA adalah $ 0.089965, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01043384.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ARCA telah berubah sebesar -1.37% selama 1 jam terakhir, -0.10% selama 24 jam, dan -8.59% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Legend of Arcadia (ARCA)

Kapitalisasi Pasar $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.53M$ 10.53M $ 10.53M Suplai Peredaran 300.79M 300.79M 300.79M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Legend of Arcadia saat ini adalah $ 3.17M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ARCA adalah 300.79M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.53M.