Harga Lingyan Hari Ini

Harga live Lingyan (LINGYAN) hari ini adalah $ 0.00002775, dengan perubahan 3.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LINGYAN ke USD saat ini adalah $ 0.00002775 per LINGYAN.

Lingyan saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,858, dengan suplai yang beredar 999.31M LINGYAN. Selama 24 jam terakhir, LINGYAN diperdagangkan antara $ 0.00002605 (low) dan $ 0.00002788 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01467546, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001902.

Dalam kinerja jangka pendek, LINGYAN bergerak +2.52% dalam satu jam terakhir dan -15.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lingyan (LINGYAN)

Kapitalisasi Pasar $ 27.86K$ 27.86K $ 27.86K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.86K$ 27.86K $ 27.86K Suplai Peredaran 999.31M 999.31M 999.31M Total Suplai 999,308,284.352023 999,308,284.352023 999,308,284.352023

Kapitalisasi Pasar Lingyan saat ini adalah $ 27.86K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LINGYAN adalah 999.31M, dan total suplainya sebesar 999308284.352023. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.86K.