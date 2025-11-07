BursaDEX+
Harga live Liquid HYPE Yield hari ini adalah 39.69 USD. Lacak informasi harga aktual LIQUIDHYPE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LIQUIDHYPE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LIQUIDHYPE

Info Harga LIQUIDHYPE

Penjelasan LIQUIDHYPE

Tokenomi LIQUIDHYPE

Prakiraan Harga LIQUIDHYPE

Harga Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Harga Live 1 LIQUIDHYPE ke USD:

$39.69
$39.69
-1.20%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:30:34 (UTC+8)

Informasi Harga Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 37.98
$ 37.98
Low 24 Jam
$ 40.6
$ 40.6
High 24 Jam

$ 37.98
$ 37.98

$ 40.6
$ 40.6

$ 58.94
$ 58.94

$ 28.4
$ 28.4

-0.29%

-1.22%

-11.26%

-11.26%

Harga aktual Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) adalah $39.69. Selama 24 jam terakhir, LIQUIDHYPE diperdagangkan antara low $ 37.98 dan high $ 40.6, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLIQUIDHYPE adalah $ 58.94, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 28.4.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LIQUIDHYPE telah berubah sebesar -0.29% selama 1 jam terakhir, -1.22% selama 24 jam, dan -11.26% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

$ 21.91M
$ 21.91M

--
--

$ 21.91M
$ 21.91M

552.15K
552.15K

552,154.5979296962
552,154.5979296962

Kapitalisasi Pasar Liquid HYPE Yield saat ini adalah $ 21.91M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LIQUIDHYPE adalah 552.15K, dan total suplainya sebesar 552154.5979296962. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.91M.

Riwayat Harga Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Liquid HYPE Yield ke USD adalah $ -0.49149920139522.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Liquid HYPE Yield ke USD adalah $ -5.1138382050.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Liquid HYPE Yield ke USD adalah $ -7.5636796410.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Liquid HYPE Yield ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.49149920139522-1.22%
30 Days$ -5.1138382050-12.88%
60 Hari$ -7.5636796410-19.05%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Prediksi Harga Liquid HYPE Yield (USD)

Berapa nilai Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Liquid HYPE Yield.

Cek prediksi harga Liquid HYPE Yield sekarang!

LIQUIDHYPE ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Memahami tokenomi Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LIQUIDHYPE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Berapa nilai Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) hari ini?
Harga live LIQUIDHYPE dalam USD adalah 39.69 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LIQUIDHYPE ke USD saat ini?
Harga LIQUIDHYPE ke USD saat ini adalah $ 39.69. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Liquid HYPE Yield?
Kapitalisasi pasar LIQUIDHYPE adalah $ 21.91M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LIQUIDHYPE?
Suplai beredar LIQUIDHYPE adalah 552.15K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LIQUIDHYPE?
LIQUIDHYPE mencapai harga ATH sebesar 58.94 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LIQUIDHYPE?
LIQUIDHYPE mencapai harga ATL 28.4 USD.
Berapa volume perdagangan LIQUIDHYPE?
Volume perdagangan 24 jam live LIQUIDHYPE adalah -- USD.
Akankah harga LIQUIDHYPE naik lebih tinggi tahun ini?
LIQUIDHYPE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LIQUIDHYPE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:30:34 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$101,832.35

$3,345.43

$1.1375

$157.17

$1.0005

$101,832.35

$3,345.43

$157.17

$2.2235

$966.75

