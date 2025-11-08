Harga live LIQUIDATED (LIQQ) hari ini adalah $ 0.00007059, dengan perubahan 0.76% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LIQQ ke USD saat ini adalah $ 0.00007059 per LIQQ.

LIQUIDATED saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 50,796, dengan suplai yang beredar 719.62M LIQQ. Selama 24 jam terakhir, LIQQ diperdagangkan antara $ 0.00006942 (low) dan $ 0.00007274 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00169832, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006942.

Dalam kinerja jangka pendek, LIQQ bergerak +0.31% dalam satu jam terakhir dan -18.94% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar LIQUIDATED (LIQQ)

Kapitalisasi Pasar $ 50.80K$ 50.80K $ 50.80K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 50.80K$ 50.80K $ 50.80K Suplai Peredaran 719.62M 719.62M 719.62M Total Suplai 719,615,334.082976 719,615,334.082976 719,615,334.082976

