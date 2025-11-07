Harga Lympo Hari Ini

Harga live Lympo (LYM) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LYM ke USD saat ini adalah -- per LYM.

Lympo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 168,884, dengan suplai yang beredar 843.50M LYM. Selama 24 jam terakhir, LYM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.142061, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LYM bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lympo (LYM)

Kapitalisasi Pasar $ 168.88K$ 168.88K $ 168.88K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 200.22K$ 200.22K $ 200.22K Suplai Peredaran 843.50M 843.50M 843.50M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Lympo saat ini adalah $ 168.88K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LYM adalah 843.50M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 200.22K.