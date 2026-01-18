Berapa harga live make no mistakes?

make no mistakes diperdagangkan pada Rp27.98390421724716000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -43.88% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini CLAUDE?

Volatilitas harga CLAUDE dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk make no mistakes?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp27.46754300717921000 (rendah) dan Rp70.44028915857557000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan CLAUDE?

Dalam 24 jam terakhir, CLAUDE mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp70.44028915857557000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp27.46754300717921000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk make no mistakes?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan CLAUDE dengan token Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem lainnya?

Dalam kategori Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, CLAUDE menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.