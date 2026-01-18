BursaDEX+
Harga live make no mistakes hari ini adalah 0.00165564 USD. Kapitalisasi pasar CLAUDE adalah 1,655,380 USD. Lacak informasi harga aktual CLAUDE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang CLAUDE

Info Harga CLAUDE

Penjelasan CLAUDE

Situs Web Resmi CLAUDE

Tokenomi CLAUDE

Prakiraan Harga CLAUDE

Logo make no mistakes

Harga make no mistakes (CLAUDE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CLAUDE ke USD:

$0.00169418
-42.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live make no mistakes (CLAUDE)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-18 16:40:19 (UTC+8)

Harga make no mistakes Hari Ini

Harga live make no mistakes (CLAUDE) hari ini adalah $ 0.00165564, dengan perubahan 43.89% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CLAUDE ke USD saat ini adalah $ 0.00165564 per CLAUDE.

make no mistakes saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,655,380, dengan suplai yang beredar 999.99M CLAUDE. Selama 24 jam terakhir, CLAUDE diperdagangkan antara $ 0.00162509 (low) dan $ 0.00416753 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00416753, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00162509.

Dalam kinerja jangka pendek, CLAUDE bergerak -4.13% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar make no mistakes (CLAUDE)

$ 1.66M
--
$ 1.66M
999.99M
999,992,781.51956
Kapitalisasi Pasar make no mistakes saat ini adalah $ 1.66M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CLAUDE adalah 999.99M, dan total suplainya sebesar 999992781.51956. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.66M.

Riwayat Harga make no mistakes USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00162509
Low 24 Jam
$ 0.00416753
High 24 Jam

$ 0.00162509
$ 0.00416753
$ 0.00416753
$ 0.00162509
-4.13%

-43.88%

--

--

Riwayat Harga make no mistakes (CLAUDE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga make no mistakes ke USD adalah $ -0.001294851384409975.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga make no mistakes ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga make no mistakes ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga make no mistakes ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001294851384409975-43.88%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk make no mistakes

Prediksi Harga make no mistakes (CLAUDE) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CLAUDE pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga make no mistakes (CLAUDE) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga make no mistakes berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga make no mistakes yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga CLAUDE pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga make no mistakes.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya make no mistakes (CLAUDE)

Situs Web Resmi

Tentang make no mistakes

Berapa harga live make no mistakes?

make no mistakes diperdagangkan pada Rp27.98390421724716000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -43.88% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini CLAUDE?

Volatilitas harga CLAUDE dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk make no mistakes?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp27.46754300717921000 (rendah) dan Rp70.44028915857557000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan CLAUDE?

Dalam 24 jam terakhir, CLAUDE mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp70.44028915857557000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp27.46754300717921000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk make no mistakes?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan CLAUDE dengan token Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem lainnya?

Dalam kategori Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, CLAUDE menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang make no mistakes

Perkembangan Industri Penting make no mistakes (CLAUDE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-17 12:58:01Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.