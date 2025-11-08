Harga Malakai Hari Ini

Harga live Malakai (MALAKAI) hari ini adalah $ 0.00001755, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MALAKAI ke USD saat ini adalah $ 0.00001755 per MALAKAI.

Malakai saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,533.96, dengan suplai yang beredar 999.36M MALAKAI. Selama 24 jam terakhir, MALAKAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00347916, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001516.

Dalam kinerja jangka pendek, MALAKAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Malakai (MALAKAI)

Kapitalisasi Pasar $ 17.53K$ 17.53K $ 17.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.53K$ 17.53K $ 17.53K Suplai Peredaran 999.36M 999.36M 999.36M Total Suplai 999,362,220.88701 999,362,220.88701 999,362,220.88701

Kapitalisasi Pasar Malakai saat ini adalah $ 17.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MALAKAI adalah 999.36M, dan total suplainya sebesar 999362220.88701. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.53K.