Berapa harga live Mango?

Mango diperdagangkan pada Rp328.89920873399550000, menunjukkan pergerakan harga sebesar 8.78% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini MNGO?

Volatilitas harga MNGO dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk Mango?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp297.16397398890900000 (rendah) dan Rp343.39603879353900000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan MNGO?

Dalam 24 jam terakhir, MNGO mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp8431.174368452750000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp24.94239670837200000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk Mango?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan MNGO dengan token Decentralized Finance (DeFi),Derivatives,Perpetuals,Solana Ecosystem,Alleged SEC Securities,FTX Holdings,Neon Ecosystem,Governance lainnya?

Dalam kategori Decentralized Finance (DeFi),Derivatives,Perpetuals,Solana Ecosystem,Alleged SEC Securities,FTX Holdings,Neon Ecosystem,Governance, MNGO menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.