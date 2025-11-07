Harga Matchy Hari Ini

Harga live Matchy ($MATCHY) hari ini adalah $ 0.00006136, dengan perubahan 1.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $MATCHY ke USD saat ini adalah $ 0.00006136 per $MATCHY.

Matchy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 61,364, dengan suplai yang beredar 1000.00M $MATCHY. Selama 24 jam terakhir, $MATCHY diperdagangkan antara $ 0.00006081 (low) dan $ 0.00006311 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00077215, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006081.

Dalam kinerja jangka pendek, $MATCHY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -41.61% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Matchy ($MATCHY)

Kapitalisasi Pasar $ 61.36K$ 61.36K $ 61.36K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 61.36K$ 61.36K $ 61.36K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,997,307.060396 999,997,307.060396 999,997,307.060396

Kapitalisasi Pasar Matchy saat ini adalah $ 61.36K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $MATCHY adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999997307.060396. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 61.36K.