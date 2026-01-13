Berapa nilai Medtronic xStock saat ini?

Medtronic xStock saat ini diperdagangkan seharga Rp1617246.86710890000, dengan pergerakan harga sebesar -2.02% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan MDTX hari ini, naik atau turun?

MDTX telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem.

Seberapa populer Medtronic xStock hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual MDTX.

Apa yang membuat Medtronic xStock berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, MDTX menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah MDTX yang beredar di pasar?

Terdapat 1542.620564910772 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Medtronic xStock sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp1824098.14851810000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp1617246.86710890000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.