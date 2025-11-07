Harga Meta BSC Hari Ini

Harga live Meta BSC (META) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi META ke USD saat ini adalah -- per META.

Meta BSC saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 129,929, dengan suplai yang beredar 1.00T META. Selama 24 jam terakhir, META diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00000405, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, META bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Meta BSC (META)

Kapitalisasi Pasar $ 129.93K$ 129.93K $ 129.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 129.93K$ 129.93K $ 129.93K Suplai Peredaran 1.00T 1.00T 1.00T Total Suplai 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Meta BSC saat ini adalah $ 129.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar META adalah 1.00T, dan total suplainya sebesar 1000000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 129.93K.