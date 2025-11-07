BursaDEX+
Harga live MileVerse hari ini adalah 0.00264115 USD. Lacak informasi harga aktual MVC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MVC dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live MileVerse hari ini adalah 0.00264115 USD. Lacak informasi harga aktual MVC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MVC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MVC

Info Harga MVC

Penjelasan MVC

Situs Web Resmi MVC

Tokenomi MVC

Prakiraan Harga MVC

Logo MileVerse

Harga MileVerse (MVC)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 MVC ke USD:

$0.00264115
+5.30%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live MileVerse (MVC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:30:43 (UTC+8)

Informasi Harga MileVerse (MVC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00249733
Low 24 Jam
$ 0.00267517
High 24 Jam

$ 0.00249733
$ 0.00267517
$ 0.563195
$ 0.00148106
+1.36%

+5.31%

-10.39%

-10.39%

Harga aktual MileVerse (MVC) adalah $0.00264115. Selama 24 jam terakhir, MVC diperdagangkan antara low $ 0.00249733 dan high $ 0.00267517, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMVC adalah $ 0.563195, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00148106.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MVC telah berubah sebesar +1.36% selama 1 jam terakhir, +5.31% selama 24 jam, dan -10.39% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MileVerse (MVC)

$ 7.11M
--
$ 7.61M
2.69B
2,881,767,830.546767
Kapitalisasi Pasar MileVerse saat ini adalah $ 7.11M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MVC adalah 2.69B, dan total suplainya sebesar 2881767830.546767. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.61M.

Riwayat Harga MileVerse (MVC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga MileVerse ke USD adalah $ +0.00013313.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga MileVerse ke USD adalah $ -0.0006984394.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga MileVerse ke USD adalah $ -0.0008036258.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga MileVerse ke USD adalah $ -0.00157028428839563.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00013313+5.31%
30 Days$ -0.0006984394-26.44%
60 Hari$ -0.0008036258-30.42%
90 Hari$ -0.00157028428839563-37.28%

Apa yang dimaksud dengan MileVerse (MVC)

MileVerse is a mileage exchange/integration payment platform that applies Blockchain technology to build an integrated mileage ecosystem that benefits everyone from corporations and customers to affiliated stores. MileVerse is a compound word of Mileage and Verse, meaning to build a new ecosystem of mileage services. MileVerse is an integrated mileage payment platform that provides a service that customers can use at affiliated stores by exchanging mileage that has not been used and has expired for the company‘s own currency, MVP (MileVerse-Point).

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya MileVerse (MVC)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga MileVerse (USD)

Berapa nilai MileVerse (MVC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MileVerse (MVC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MileVerse.

Cek prediksi harga MileVerse sekarang!

MVC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi MileVerse (MVC)

Memahami tokenomi MileVerse (MVC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MVC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang MileVerse (MVC)

Berapa nilai MileVerse (MVC) hari ini?
Harga live MVC dalam USD adalah 0.00264115 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MVC ke USD saat ini?
Harga MVC ke USD saat ini adalah $ 0.00264115. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MileVerse?
Kapitalisasi pasar MVC adalah $ 7.11M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MVC?
Suplai beredar MVC adalah 2.69B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MVC?
MVC mencapai harga ATH sebesar 0.563195 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MVC?
MVC mencapai harga ATL 0.00148106 USD.
Berapa volume perdagangan MVC?
Volume perdagangan 24 jam live MVC adalah -- USD.
Akankah harga MVC naik lebih tinggi tahun ini?
MVC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MVC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting MileVerse (MVC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

