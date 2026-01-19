Berapa harga saat ini dari Mind?

Mind diperdagangkan pada Rp44.77939025247750000, mengalami pergerakan harga sebesar -14.45% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Mind adalah Rp5322.095897636450000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp38.49917140327650000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan MND hari ini?

Market capitalization berada pada Rp4343403953.285750000, menempatkan aset ini di peringkat #5626 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Mind?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan MND.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 96995451.94977035 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Mind termasuk?

Mind merupakan bagian dari klasifikasi Ethereum Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai MND?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan MND memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.