Berapa harga MIO (MIO) hari ini?

Harga live adalah Rp9.7577777800800000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar 13.05%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token MIO yang beredar?

Suplai beredar MIO adalah 1000000000.0, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki MIO?

Ada perkiraan -- pemegang unik MIO di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar MIO hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp9789149271.013200000, menempatkan MIO pada peringkat #4463 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif MIO diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru MIO?

Pergerakan harga terbaru sebesar 13.05% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Meme,Base Ecosystem,AI Meme,x402 Ecosystem, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.