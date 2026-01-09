BursaDEX+
Harga live MIO hari ini adalah 0.0005804 USD. Kapitalisasi pasar MIO adalah 582,266 USD. Lacak informasi harga aktual MIO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang MIO

Info Harga MIO

Penjelasan MIO

Situs Web Resmi MIO

Tokenomi MIO

Prakiraan Harga MIO

Harga MIO (MIO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 MIO ke USD:

+12.70%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
Grafik Harga Live MIO (MIO)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:05:08 (UTC+8)

Harga MIO Hari Ini

Harga live MIO (MIO) hari ini adalah $ 0.0005804, dengan perubahan 13.06% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MIO ke USD saat ini adalah $ 0.0005804 per MIO.

MIO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 582,266, dengan suplai yang beredar 1.00B MIO. Selama 24 jam terakhir, MIO diperdagangkan antara $ 0.00051337 (low) dan $ 0.00066281 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00158365, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00046795.

Dalam kinerja jangka pendek, MIO bergerak +1.17% dalam satu jam terakhir dan +13.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MIO (MIO)

Kapitalisasi Pasar MIO saat ini adalah $ 582.27K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MIO adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 582.27K.

Riwayat Harga MIO USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

+1.17%

+13.06%

+13.51%

+13.51%

Riwayat Harga MIO (MIO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga MIO ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga MIO ke USD adalah $ -0.0001168388.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga MIO ke USD adalah $ -0.0003600981.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga MIO ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+13.06%
30 Days$ -0.0001168388-20.13%
60 Hari$ -0.0003600981-62.04%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk MIO

Prediksi Harga MIO (MIO) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MIO pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga MIO (MIO) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga MIO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya MIO (MIO)

Situs Web Resmi

Tentang MIO

Berapa harga MIO (MIO) hari ini?

Harga live adalah Rp9.7577777800800000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar 13.05%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token MIO yang beredar?

Suplai beredar MIO adalah 1000000000.0, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki MIO?

Ada perkiraan -- pemegang unik MIO di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar MIO hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp9789149271.013200000, menempatkan MIO pada peringkat #4463 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif MIO diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru MIO?

Pergerakan harga terbaru sebesar 13.05% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Meme,Base Ecosystem,AI Meme,x402 Ecosystem, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MIO

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:05:08 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting MIO (MIO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
01-07 07:35:32Kabar Industri Terkini
Bitcoin Mundur Bersamaan dengan Koin Meme Lama, "114514" Anjlok Lebih dari 90% dalam Satu Hari
01-06 21:10:15Kabar Industri Terkini
Aplikasi Ekosistem Solana Mencapai Pendapatan Tahunan Sebesar $2,39 Miliar, Naik 46% Secara Tahunan, Mencapai Rekor Tertinggi
01-06 14:41:58Kabar Industri Terkini
Ekosistem Solana Pulih, PENGU, FARTCOIN, WIF dan Token Mapan Lainnya Mencatat Keuntungan Lebih dari 40% dalam 7 Hari Terakhir
01-06 14:28:48Kabar Industri Terkini
Beberapa Token Base Chain Melonjak, Kapitalisasi Pasar CLANKER Melampaui $44 Juta

Jelajahi MIO Selengkapnya

