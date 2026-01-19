Berapa harga live MonbaseCoin?

MonbaseCoin diperdagangkan pada Rp1022.70316638450000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -7.76% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini MBC?

Volatilitas harga MBC dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk MonbaseCoin?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp1019.627113231600000 (rendah) dan Rp1112.179130073800000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan MBC?

Dalam 24 jam terakhir, MBC mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp11214.478528707800000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp142.0747824647950000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk MonbaseCoin?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan MBC dengan token Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,NFT Marketplace lainnya?

Dalam kategori Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,NFT Marketplace, MBC menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.