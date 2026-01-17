Harga Moon Moon Hari Ini

Harga live Moon Moon (MOONMOON) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 31.75% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MOONMOON ke USD saat ini adalah $ 0 per MOONMOON.

Moon Moon saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,040.84, dengan suplai yang beredar 989.99M MOONMOON. Selama 24 jam terakhir, MOONMOON diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MOONMOON bergerak -0.92% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Moon Moon (MOONMOON)

Kapitalisasi Pasar $ 8.04K$ 8.04K $ 8.04K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.04K$ 8.04K $ 8.04K Suplai Peredaran 989.99M 989.99M 989.99M Total Suplai 989,994,295.790783 989,994,295.790783 989,994,295.790783

Kapitalisasi Pasar Moon Moon saat ini adalah $ 8.04K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MOONMOON adalah 989.99M, dan total suplainya sebesar 989994295.790783. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.04K.