Berapa nilai live MVL hari ini?

Hari ini, MVL diperdagangkan pada Rp30.685143510, mengalami pergerakan harga sebesar -0.73% selama 24 jam terakhir. Harga ini terus berubah secara konstan, mencerminkan sentimen pasar secara real-time.

Seberapa volatil MVL saat ini?

Tingkat volatilitas dalam 24 jam adalah --%, memberikan wawasan tentang seberapa cepat harga token tersebut bergerak. Volatilitas yang lebih tinggi dapat menciptakan peluang perdagangan sekaligus risiko, tergantung pada kondisi pasar.

Apa kondisi likuiditas MVL hari ini?

MVL memiliki skor likuiditas --/100, yang mengevaluasi kedalaman pasar di berbagai bursa. Likuiditas yang lebih tinggi biasanya menghasilkan spread yang lebih ketat dan eksekusi yang lebih baik untuk order pasar.

Pada level harga mana saja MVL telah diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, harga telah bergerak antara Rp30.366787740 hingga Rp31.659443760. Kisaran ini membantu para trader mengukur zona support dan resistance untuk strategi jangka pendek.

Berapa volume perdagangan MVL hari ini?

Total volume yang diperdagangkan dalam satu hari terakhir adalah Rp--. Lonjakan volume sering kali mendahului pergerakan harga besar atau perubahan sentimen pasar.

Bagaimana cara investor memahami tingkat risiko MVL?

Risiko ditentukan oleh volatilitas, kedalaman likuiditas, peringkat pasar, dan distribusi pasokan. Sebagai aset Internet of Things (IOT),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,DePIN,DWF Labs Portfolio yang dibangun di atas --, profil risiko MVL dapat berfluktuasi berdasarkan pembaruan ekosistem atau tren industri secara keseluruhan.