Harga MyBit Hari Ini

Harga live MyBit (MYB) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.31% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MYB ke USD saat ini adalah -- per MYB.

MyBit saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,217, dengan suplai yang beredar 180.00M MYB. Selama 24 jam terakhir, MYB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 15.16, sementara all-time low aset ini adalah $ -0.009465797089395028.

Dalam kinerja jangka pendek, MYB bergerak -2.20% dalam satu jam terakhir dan -0.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MyBit (MYB)

Kapitalisasi Pasar $ 20.22K$ 20.22K $ 20.22K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.22K$ 20.22K $ 20.22K Suplai Peredaran 180.00M 180.00M 180.00M Total Suplai 179,998,249.0 179,998,249.0 179,998,249.0

Kapitalisasi Pasar MyBit saat ini adalah $ 20.22K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MYB adalah 180.00M, dan total suplainya sebesar 179998249.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.22K.