Harga Neuracat Hari Ini

Harga live Neuracat (NCAT) hari ini adalah $ 0.00004973, dengan perubahan 0.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NCAT ke USD saat ini adalah $ 0.00004973 per NCAT.

Neuracat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 49,729, dengan suplai yang beredar 999.94M NCAT. Selama 24 jam terakhir, NCAT diperdagangkan antara $ 0.00004771 (low) dan $ 0.00005035 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00717153, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004538.

Dalam kinerja jangka pendek, NCAT bergerak +2.12% dalam satu jam terakhir dan -12.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Neuracat (NCAT)

Kapitalisasi Pasar $ 49.73K$ 49.73K $ 49.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 49.73K$ 49.73K $ 49.73K Suplai Peredaran 999.94M 999.94M 999.94M Total Suplai 999,944,398.0 999,944,398.0 999,944,398.0

Kapitalisasi Pasar Neuracat saat ini adalah $ 49.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NCAT adalah 999.94M, dan total suplainya sebesar 999944398.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 49.73K.