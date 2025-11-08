BursaDEX+
Harga live NFTmall hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar GEM adalah 10,151.42 USD. Lacak informasi harga aktual GEM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga NFTmall (GEM)

Harga Live 1 GEM ke USD:

$0.00050801
0.00%1D
Grafik Harga Live NFTmall (GEM)
Harga NFTmall Hari Ini

Harga live NFTmall (GEM) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GEM ke USD saat ini adalah -- per GEM.

NFTmall saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,151.42, dengan suplai yang beredar 19.98M GEM. Selama 24 jam terakhir, GEM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.6, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GEM bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NFTmall (GEM)

$ 10.15K
--
$ 10.16K
19.98M
20,000,000.0
Kapitalisasi Pasar NFTmall saat ini adalah $ 10.15K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GEM adalah 19.98M, dan total suplainya sebesar 20000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.16K.

Riwayat Harga NFTmall USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 1.6
$ 0
Riwayat Harga NFTmall (GEM) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga NFTmall ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga NFTmall ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga NFTmall ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga NFTmall ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0-95.34%
60 Hari$ 0-92.70%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk NFTmall

Prediksi Harga NFTmall (GEM) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GEM pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga NFTmall (GEM) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga NFTmall berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga NFTmall yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga GEM untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga NFTmall.

Apa yang dimaksud dengan NFTmall (GEM)

What is NFTmall (GEM)? NFTmall- Pioneers of Multichain GameFi Infrastructure & Phygital NFT Commerce. Introducing a robust multi-chain NFT platform that empowers creativity. It allows NFT creators to have fun while earning. NFTmall is not just a marketplace but a community governed by its utility & governance token GEM. We are a next-gen NFT marketplace & Launchpad for NFT creators, traders, and enthusiasts. Our platform is synergizing Defi and e-commerce to achieve a fully autonomous and royalty-driven marketplace. Bridging NFTs Between Chains NFTmall will also solve the liquidity problem of NFTs / NFT collections minted on chains that lack sufficient liquidity. We will allow the bridging of NFTs across all the chains that NFTmall supports. Screenshot 2022-08-27 at 13.30.50.png Our mission includes bridging the gap between digitized and real-world while allowing real-world use cases for NFTs by introducing revolutionary features like the NFT Materialisation service. Using NFTmall, anyone can mint, list & trade NFTs in a simple & cost-efficient manner. Thanks to its super-efficient smart contracts.

NFTmall = Multichain NFT infrastructure provider + Powerful NFT API + NFT materialisation service + Launchpad.

Benefits of the platform include but are not limited to,

  • A super sleek, easy-to-use user interface marketplace & launchpad with beautiful great design.
  • Reliable, Cost-efficient & Secured.
  • A universal NFT platform for all. Accommodates everyone according to their needs. Offers "Zero" platform fees to mint NFT and charges only 2% on NFT sell or 1% if GEM is used, which is the cheapest in the space.
  • Houses famous NFT artists as "Featured Creators" to appreciate creativity.
  • Offers different NFT auctioning systems (Timed auction & Open to bid).
  • Has its native token, GEM 💎 with various utility & use-cases throughout the ecosystem, including governance of the platform.
  • One-of-a-kind platform offers mass NFT materialisation service and delivery worldwide.
  • One-of-a-kind mobile app, AR & NFT verification app.
  • Has a robust API "NFT explorer" (Google of NFT).
  • It aims to offer NFT Fractionalise, lending & borrowing service in the coming days & months.

What problem does the product solve?

  • nftmall.io makes NFT minting super simple and accessible in a few clicks in various blockchain networks!
  • Houses a wide range of individual NFTs & NFT collections minted on various blockchains.
  • Users can buy or sell popular NFT collections minted on different chains from one unified NFTmall platform.
  • NFT creation, NFT collections listing, NFT auctioning, NFT buy or sell, finding NFT collections info, finding famous NFT artists as " Featured Creator", and NFT project fundraising from one universal platform. "Your one-stop-shop" for anything & everything related to NFT.
  • Bridges the gap between the digital & real world. One-of-a-kind platform offers NFT materialisation services to NFT owners.
  • Users can project the NFT into any surface on its various materialise forms before ordering through our AR & NFT verification app in real-time, confirming peace of mind & accurate view.
  • "NFT explorer" (Google of NFT) is a handy tool or guide for NFT traders or newcomers in the NFT space. Users can find info on all individual NFT or NFT collections minted on different chains, including their Rarity information).

What positive change should it bring out?

  • It should introduce the NFT community and allow NFT minting to a high transaction speed, low-cost chains in a secured manner for NFT minting encouraging creativity.
  • It opens up the door for relatively new chains and creates a broader NFT market by introducing them with NFT streamline, allowing NFT minting and trading.
  • Bridging the gap between the digital & real world with NFT materialise service creates further use-cases for NFTs and more interest in NFT.
  • NFTmall empowers creators by providing a cost-efficient, super sleek, reliable, easy to use user interface platform, which should attract and create interest for newcomers in NFT & crypto space in general.
  • It should make the NFT community and NFT creators more diverse and vibrant. Users can experience a super-fast, reliable, sleek, and easy-to-use user experience platform. nftmall.io makes NFT minting, listing & trading super easy and efficient for NFT creators & traders.
    What's GEM Tokenomics?

Token Info: Symbol: GEM Max Supply: 20 million (Deflationary)

Token Distribution:

5% Private Sale 15% Public Sale 5% Exchange Liquidity 2% Liquidity Mining 30% Marketplace Mining 15% Marketing & Educational Program 5% Technical Bounty & Hackathon 5% Strategic Partnerships 8% Team & Advisors 10% Foundational Reserve

Investor Pitch Deck: https://nftmall.docsend.com/view/hv7mx4savkksnqb7 White Paper: https://nftmall.docsend.com/view/aqitrk9vsfhbahe8 Docs: https://docs.nftmall.io/

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya NFTmall (GEM)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NFTmall

Berapa nilai 1 NFTmall pada tahun 2030?
Jika NFTmall tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga NFTmall tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
