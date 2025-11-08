Harga NFTmall Hari Ini

Harga live NFTmall (GEM) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GEM ke USD saat ini adalah -- per GEM.

NFTmall saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,151.42, dengan suplai yang beredar 19.98M GEM. Selama 24 jam terakhir, GEM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.6, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GEM bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NFTmall (GEM)

Kapitalisasi Pasar $ 10.15K$ 10.15K $ 10.15K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.16K$ 10.16K $ 10.16K Suplai Peredaran 19.98M 19.98M 19.98M Total Suplai 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Kapitalisasi Pasar NFTmall saat ini adalah $ 10.15K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GEM adalah 19.98M, dan total suplainya sebesar 20000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.16K.