Harga NonKyotoProtocol Hari Ini

Harga live NonKyotoProtocol (NKP) hari ini adalah $ 0.00559772, dengan perubahan 2.19% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NKP ke USD saat ini adalah $ 0.00559772 per NKP.

NonKyotoProtocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 2,268,890, dengan suplai yang beredar 405.33M NKP. Selama 24 jam terakhir, NKP diperdagangkan antara $ 0.00555514 (low) dan $ 0.00574247 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04223819, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00234462.

Dalam kinerja jangka pendek, NKP bergerak +0.29% dalam satu jam terakhir dan -2.89% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NonKyotoProtocol (NKP)

Kapitalisasi Pasar $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.60M$ 5.60M $ 5.60M Suplai Peredaran 405.33M 405.33M 405.33M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar NonKyotoProtocol saat ini adalah $ 2.27M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NKP adalah 405.33M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.60M.