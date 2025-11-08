Harga Norman Hari Ini

Harga live Norman (NORM) hari ini adalah $ 0.00001939, dengan perubahan 0.95% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NORM ke USD saat ini adalah $ 0.00001939 per NORM.

Norman saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,287.21, dengan suplai yang beredar 994.85M NORM. Selama 24 jam terakhir, NORM diperdagangkan antara $ 0.00001939 (low) dan $ 0.00001957 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00330149, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001834.

Dalam kinerja jangka pendek, NORM bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Norman (NORM)

Kapitalisasi Pasar $ 19.29K$ 19.29K $ 19.29K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.29K$ 19.29K $ 19.29K Suplai Peredaran 994.85M 994.85M 994.85M Total Suplai 994,846,507.54 994,846,507.54 994,846,507.54

Kapitalisasi Pasar Norman saat ini adalah $ 19.29K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NORM adalah 994.85M, dan total suplainya sebesar 994846507.54. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.29K.