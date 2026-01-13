Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Novo Nordisk xStock?

Novo Nordisk xStock beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari NVOX?

Token ini dihargai sebesar Rp1000863.280552005000, mencatat pergerakan harga sebesar 3.39% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Novo Nordisk xStock?

Novo Nordisk xStock termasuk dalam kategori Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan NVOX dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Novo Nordisk xStock?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp14348851741.1977650000, menempatkan aset ini di peringkat #4002. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai NVOX yang beredar saat ini?

Terdapat 14337.33281243826 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Novo Nordisk xStock hari ini?

Dalam satu hari terakhir, NVOX mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Novo Nordisk xStock berfluktuasi antara Rp968012.188192530000 dan Rp1017036.126021285000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.