Harga live NUSA hari ini adalah 9.43 USD. Lacak informasi harga aktual NUSA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NUSA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NUSA

Info Harga NUSA

Penjelasan NUSA

Situs Web Resmi NUSA

Tokenomi NUSA

Prakiraan Harga NUSA

Harga NUSA (NUSA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 NUSA ke USD:

$9.44
$9.44$9.44
-7.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live NUSA (NUSA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:51:42 (UTC+8)

Informasi Harga NUSA (NUSA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 9.38
$ 9.38$ 9.38
Low 24 Jam
$ 10.49
$ 10.49$ 10.49
High 24 Jam

$ 9.38
$ 9.38$ 9.38

$ 10.49
$ 10.49$ 10.49

$ 28.28
$ 28.28$ 28.28

$ 5.35
$ 5.35$ 5.35

-6.76%

-7.23%

-11.84%

-11.84%

Harga aktual NUSA (NUSA) adalah $9.43. Selama 24 jam terakhir, NUSA diperdagangkan antara low $ 9.38 dan high $ 10.49, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNUSA adalah $ 28.28, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 5.35.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NUSA telah berubah sebesar -6.76% selama 1 jam terakhir, -7.23% selama 24 jam, dan -11.84% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NUSA (NUSA)

$ 873.94K
$ 873.94K$ 873.94K

--
----

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

92.63K
92.63K 92.63K

114,319.62774195
114,319.62774195 114,319.62774195

Kapitalisasi Pasar NUSA saat ini adalah $ 873.94K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NUSA adalah 92.63K, dan total suplainya sebesar 114319.62774195. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.08M.

Riwayat Harga NUSA (NUSA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga NUSA ke USD adalah $ -0.73620415645976.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga NUSA ke USD adalah $ -2.3133836310.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga NUSA ke USD adalah $ +0.9415157180.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga NUSA ke USD adalah $ +1.105784319597822.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.73620415645976-7.23%
30 Days$ -2.3133836310-24.53%
60 Hari$ +0.9415157180+9.98%
90 Hari$ +1.105784319597822+13.28%

Apa yang dimaksud dengan NUSA (NUSA)

NUSA's Vision: Enabling an accessible Web3 experience for everyone. We see the future of internet technology will enter the Web3 era where all internet users can have full control over their belongings on the internet.

NUSA Features:

  • Lending Market: Enable users to deposit cryptocurrencies and earn interest or borrow other crypto assets against them.
  • Swap: Swap your tokens within the BEP20 network a few clicks away. Hassle-free, secure, and low-cost swap platform.
  • Liquidity Provider: By adding liquidity to pairing tokens, you will get an LP token that can be utilized to get a percentage of the swap fee from the respective liquidity pool.
  • Farm Pools: More ways to circulate your earnings; Rather than holding your LP token, put it in the farm pools for staking and get a NUSA reward.
  • Airdrop: Join a strong community by supporting a project while getting rewarded.
  • Governance Token: NUSA will launch a governance mechanism where holders can get a portion of the revenue generated by Nusa protocols. (Coming Soon!)
  • NFT Marketplace: NFT marketplace to buy and sell your favorite NFT on the Polygon network. (Coming soon!)

There are several utilities for NUSA:

  • Add any BEP20 token into Nusa Lending Market.
  • The requirement to join Nusa Airdrop and many other events. You can say it is a participation ticket to join events.
  • Governance token. In NUSA, there is a governance model where the staked Nusa will represent your portion in a protocol revenue distribution monthly. (Coming soon)
  • More utilities will be developed as more features are being developed.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya NUSA (NUSA)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga NUSA (USD)

Berapa nilai NUSA (NUSA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NUSA (NUSA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NUSA.

Cek prediksi harga NUSA sekarang!

NUSA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi NUSA (NUSA)

Memahami tokenomi NUSA (NUSA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NUSA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang NUSA (NUSA)

Berapa nilai NUSA (NUSA) hari ini?
Harga live NUSA dalam USD adalah 9.43 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NUSA ke USD saat ini?
Harga NUSA ke USD saat ini adalah $ 9.43. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NUSA?
Kapitalisasi pasar NUSA adalah $ 873.94K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NUSA?
Suplai beredar NUSA adalah 92.63K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NUSA?
NUSA mencapai harga ATH sebesar 28.28 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NUSA?
NUSA mencapai harga ATL 5.35 USD.
Berapa volume perdagangan NUSA?
Volume perdagangan 24 jam live NUSA adalah -- USD.
Akankah harga NUSA naik lebih tinggi tahun ini?
NUSA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NUSA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:51:42 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting NUSA (NUSA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

