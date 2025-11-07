BursaDEX+
Harga live ODEM hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual ODE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ODE dengan mudah di MEXC sekarang.

Tidak masuk listing

$0.00011277
0.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live ODEM (ODE)
Informasi Harga ODEM (ODE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0.550241
$ 0
-0.72%

-0.72%

Harga aktual ODEM (ODE) adalah --. Selama 24 jam terakhir, ODE diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highODE adalah $ 0.550241, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ODE telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan -0.72% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ODEM (ODE)

$ 25.03K
--
$ 44.77K
221.95M
396,969,697.0
Kapitalisasi Pasar ODEM saat ini adalah $ 25.03K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ODE adalah 221.95M, dan total suplainya sebesar 396969697.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 44.77K.

Riwayat Harga ODEM (ODE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga ODEM ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga ODEM ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga ODEM ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga ODEM ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0-98.85%
60 Hari$ 0-0.59%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan ODEM (ODE)

ODEM, or On-Demand Education Marketplace, is a blockchain-based distributed network that allows university students to seamlessly interact with their professors and academic partners. Through the creation of nuanced digital channels, ODEM makes it possible for users to come together to raise the quality of accessible education at a reasonable cost. Additionally, the ODEM platform allows qualified and trusted individuals from across the global education scene to create customized curriculum that can help students gain practical knowledge about the market at large and allow them to gain hands-on experience within various industrial sectors. Not only that, ODEM provides students with more choices for housing, transportation, and other necessities, thereby allowing international as well as local students to take ownership of their educations.

ODEM connects students with various educational hubs via a smart contract-based payment platform. As a result, academic scholars can interact directly with one another and participate in the exchange of education and learning, without the involvement of intermediaries. This service allows users to access custom-designed courses and educational programs that can help them find a curriculum that meets their particular needs. Unlike the educational model used by online service providers such as Coursera and Khan Academy, where all teacher-student interaction is maintained virtually, ODEM creates customized in-person educational programs that prepare students for real-world jobs and businesses. According to the official whitepaper, the majority of ODEM’s current offerings are onsite educational experiences.

Richard Maaghul is the CEO of this venture. He has been in the startup domain for over two decades and has been involved with a number of emerging/disruptive technologies in the past. In addition to co-founding ODEM.IO, Rich has been involved with Chevron Corporation as an executive. William Bayrd II is the COO of this project. According to his LinkedIn profile, Bill is the founder of three companies, including big-name establishments such as Excelorators Inc. Bill possesses a D.Pharma from the University of Tennessee Health Science Center. Michael Zargham is the Chief Backend Engineer for ODEM. He holds a Ph.D in Systems Engineering with a specialization in decentralized systems. Also worth mentioning is the fact that Michael possesses more than a decade’s worth of experience in domains such as digital systems and disruptive technology.

To invest in this company, we will have to buy its ODEM tokens. They are ERC20 Ethereum-based tokens which can be used on the educational platform to trade for educational services. You will be able to buy the ODEM tokens during the Initial Coin Offering (ICO) as the pre-sale was already finished in December 2017. The sale will begin on February 17 and it will last until March 19. We will be able to use ETH to buy the tokens and you can store them in any Ethereum wallet. The tokens will be distributed as soon as the sale is finished.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya ODEM (ODE)

Prediksi Harga ODEM (USD)

Berapa nilai ODEM (ODE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ODEM (ODE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ODEM.

Cek prediksi harga ODEM sekarang!

ODE ke Mata Uang Lokal

Tokenomi ODEM (ODE)

Memahami tokenomi ODEM (ODE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ODE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang ODEM (ODE)

Berapa nilai ODEM (ODE) hari ini?
Harga live ODE dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ODE ke USD saat ini?
Harga ODE ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ODEM?
Kapitalisasi pasar ODE adalah $ 25.03K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ODE?
Suplai beredar ODE adalah 221.95M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ODE?
ODE mencapai harga ATH sebesar 0.550241 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ODE?
ODE mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan ODE?
Volume perdagangan 24 jam live ODE adalah -- USD.
Akankah harga ODE naik lebih tinggi tahun ini?
ODE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ODE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

