Apa yang dimaksud dengan ODEM (ODE)

ODEM, or On-Demand Education Marketplace, is a blockchain-based distributed network that allows university students to seamlessly interact with their professors and academic partners. Through the creation of nuanced digital channels, ODEM makes it possible for users to come together to raise the quality of accessible education at a reasonable cost. Additionally, the ODEM platform allows qualified and trusted individuals from across the global education scene to create customized curriculum that can help students gain practical knowledge about the market at large and allow them to gain hands-on experience within various industrial sectors. Not only that, ODEM provides students with more choices for housing, transportation, and other necessities, thereby allowing international as well as local students to take ownership of their educations. ODEM connects students with various educational hubs via a smart contract-based payment platform. As a result, academic scholars can interact directly with one another and participate in the exchange of education and learning, without the involvement of intermediaries. This service allows users to access custom-designed courses and educational programs that can help them find a curriculum that meets their particular needs. Unlike the educational model used by online service providers such as Coursera and Khan Academy, where all teacher-student interaction is maintained virtually, ODEM creates customized in-person educational programs that prepare students for real-world jobs and businesses. According to the official whitepaper, the majority of ODEM’s current offerings are onsite educational experiences. Richard Maaghul is the CEO of this venture. He has been in the startup domain for over two decades and has been involved with a number of emerging/disruptive technologies in the past. In addition to co-founding ODEM.IO, Rich has been involved with Chevron Corporation as an executive. William Bayrd II is the COO of this project. According to his LinkedIn profile, Bill is the founder of three companies, including big-name establishments such as Excelorators Inc. Bill possesses a D.Pharma from the University of Tennessee Health Science Center. Michael Zargham is the Chief Backend Engineer for ODEM. He holds a Ph.D in Systems Engineering with a specialization in decentralized systems. Also worth mentioning is the fact that Michael possesses more than a decade’s worth of experience in domains such as digital systems and disruptive technology. To invest in this company, we will have to buy its ODEM tokens. They are ERC20 Ethereum-based tokens which can be used on the educational platform to trade for educational services. You will be able to buy the ODEM tokens during the Initial Coin Offering (ICO) as the pre-sale was already finished in December 2017. The sale will begin on February 17 and it will last until March 19. We will be able to use ETH to buy the tokens and you can store them in any Ethereum wallet. The tokens will be distributed as soon as the sale is finished. ODEM, or On-Demand Education Marketplace, is a blockchain-based distributed network that allows university students to seamlessly interact with their professors and academic partners. Through the creation of nuanced digital channels, ODEM makes it possible for users to come together to raise the quality of accessible education at a reasonable cost. Additionally, the ODEM platform allows qualified and trusted individuals from across the global education scene to create customized curriculum that can help students gain practical knowledge about the market at large and allow them to gain hands-on experience within various industrial sectors. Not only that, ODEM provides students with more choices for housing, transportation, and other necessities, thereby allowing international as well as local students to take ownership of their educations. ODEM connects students with various educational hubs via a smart contract-based payment platform. As a result, academic scholars can interact directly with one another and participate in the exchange of education and learning, without the involvement of intermediaries. This service allows users to access custom-designed courses and educational programs that can help them find a curriculum that meets their particular needs. Unlike the educational model used by online service providers such as Coursera and Khan Academy, where all teacher-student interaction is maintained virtually, ODEM creates customized in-person educational programs that prepare students for real-world jobs and businesses. According to the official whitepaper, the majority of ODEM’s current offerings are onsite educational experiences. Richard Maaghul is the CEO of this venture. He has been in the startup domain for over two decades and has been involved with a number of emerging/disruptive technologies in the past. In addition to co-founding ODEM.IO, Rich has been involved with Chevron Corporation as an executive. William Bayrd II is the COO of this project. According to his LinkedIn profile, Bill is the founder of three companies, including big-name establishments such as Excelorators Inc. Bill possesses a D.Pharma from the University of Tennessee Health Science Center. Michael Zargham is the Chief Backend Engineer for ODEM. He holds a Ph.D in Systems Engineering with a specialization in decentralized systems. Also worth mentioning is the fact that Michael possesses more than a decade’s worth of experience in domains such as digital systems and disruptive technology. To invest in this company, we will have to buy its ODEM tokens. They are ERC20 Ethereum-based tokens which can be used on the educational platform to trade for educational services. You will be able to buy the ODEM tokens during the Initial Coin Offering (ICO) as the pre-sale was already finished in December 2017. The sale will begin on February 17 and it will last until March 19. We will be able to use ETH to buy the tokens and you can store them in any Ethereum wallet. The tokens will be distributed as soon as the sale is finished.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya ODEM (ODE) Whitepaper Situs Web Resmi

Prediksi Harga ODEM (USD)

Berapa nilai ODEM (ODE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ODEM (ODE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ODEM.

Cek prediksi harga ODEM sekarang!

ODE ke Mata Uang Lokal

Tokenomi ODEM (ODE)

Memahami tokenomi ODEM (ODE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ODE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang ODEM (ODE) Berapa nilai ODEM (ODE) hari ini? Harga live ODE dalam USD adalah 0 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ODE ke USD saat ini? $ 0 . Cobalah Harga ODE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar ODEM? Kapitalisasi pasar ODE adalah $ 25.03K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ODE? Suplai beredar ODE adalah 221.95M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ODE? ODE mencapai harga ATH sebesar 0.550241 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ODE? ODE mencapai harga ATL 0 USD . Berapa volume perdagangan ODE? Volume perdagangan 24 jam live ODE adalah -- USD . Akankah harga ODE naik lebih tinggi tahun ini? ODE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ODE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting ODEM (ODE)