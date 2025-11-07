Harga Offshift Hari Ini

Harga live Offshift (XFT) hari ini adalah $ 0.01817469, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XFT ke USD saat ini adalah $ 0.01817469 per XFT.

Offshift saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 183,070, dengan suplai yang beredar 10.07M XFT. Selama 24 jam terakhir, XFT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 24.69, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01738795.

Dalam kinerja jangka pendek, XFT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -6.01% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Offshift (XFT)

Kapitalisasi Pasar $ 183.07K$ 183.07K $ 183.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 183.07K$ 183.07K $ 183.07K Suplai Peredaran 10.07M 10.07M 10.07M Total Suplai 10,072,791.006765 10,072,791.006765 10,072,791.006765

