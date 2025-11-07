BursaDEX+
Harga live okbet hari ini adalah 0.001148 USD. Lacak informasi harga aktual OK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OK dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live okbet hari ini adalah 0.001148 USD. Lacak informasi harga aktual OK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OK

Info Harga OK

Penjelasan OK

Whitepaper OK

Situs Web Resmi OK

Tokenomi OK

Prakiraan Harga OK

Harga okbet (OK)

Harga Live 1 OK ke USD:

$0.001148
-12.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live okbet (OK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:42:30 (UTC+8)

Informasi Harga okbet (OK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0010645
Low 24 Jam
$ 0.00148668
High 24 Jam

$ 0.0010645
$ 0.00148668
$ 0.00527316
$ 0
-3.04%

-12.86%

-14.49%

-14.49%

Harga aktual okbet (OK) adalah $0.001148. Selama 24 jam terakhir, OK diperdagangkan antara low $ 0.0010645 dan high $ 0.00148668, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOK adalah $ 0.00527316, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OK telah berubah sebesar -3.04% selama 1 jam terakhir, -12.86% selama 24 jam, dan -14.49% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar okbet (OK)

$ 1.15M
--
$ 1.15M
999.91M
999,910,507.5822525
Kapitalisasi Pasar okbet saat ini adalah $ 1.15M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OK adalah 999.91M, dan total suplainya sebesar 999910507.5822525. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.15M.

Riwayat Harga okbet (OK) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga okbet ke USD adalah $ -0.000169468564850447.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga okbet ke USD adalah $ -0.0006850354.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga okbet ke USD adalah $ -0.0003510775.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga okbet ke USD adalah $ +0.00100077617523955762.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000169468564850447-12.86%
30 Days$ -0.0006850354-59.67%
60 Hari$ -0.0003510775-30.58%
90 Hari$ +0.00100077617523955762+679.77%

Apa yang dimaksud dengan okbet (OK)

ok bet is the first fully functional Polymarket betting bot built for Telegram, making it easy to bet on real-world events with friends in group chats. Inspired by bots like Bonkbot and PVP, ok bet combines the fun of social betting with the power of decentralized prediction markets. Users earn points by betting, inviting friends, and holding the native $OK token, which also unlocks reduced trading fees and future rewards. Private keys are securely managed via Google Cloud KMS, and we support seamless bridging between Solana and Polygon. A portion of platform fees funds regular $OK buybacks and burns, creating sustainable value. With built-in exposure to Polymarket's point seasons and a focus on rewarding early adopters, ok bet is redefining how prediction markets are experienced. ok bet.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya okbet (OK)

Prediksi Harga okbet (USD)

Berapa nilai okbet (OK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda okbet (OK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk okbet.

Cek prediksi harga okbet sekarang!

OK ke Mata Uang Lokal

Tokenomi okbet (OK)

Memahami tokenomi okbet (OK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OK sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang okbet (OK)

Berapa nilai okbet (OK) hari ini?
Harga live OK dalam USD adalah 0.001148 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OK ke USD saat ini?
Harga OK ke USD saat ini adalah $ 0.001148. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar okbet?
Kapitalisasi pasar OK adalah $ 1.15M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OK?
Suplai beredar OK adalah 999.91M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OK?
OK mencapai harga ATH sebesar 0.00527316 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OK?
OK mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan OK?
Volume perdagangan 24 jam live OK adalah -- USD.
Akankah harga OK naik lebih tinggi tahun ini?
OK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting okbet (OK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

