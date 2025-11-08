Harga Olive Cash Hari Ini

Harga live Olive Cash (OLIVE) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.44% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OLIVE ke USD saat ini adalah -- per OLIVE.

Olive Cash saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 38,967, dengan suplai yang beredar 61.29M OLIVE. Selama 24 jam terakhir, OLIVE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.6, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, OLIVE bergerak +1.46% dalam satu jam terakhir dan -8.45% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Olive Cash (OLIVE)

Kapitalisasi Pasar $ 38.97K$ 38.97K $ 38.97K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 41.70K$ 41.70K $ 41.70K Suplai Peredaran 61.29M 61.29M 61.29M Total Suplai 65,588,789.54700753 65,588,789.54700753 65,588,789.54700753

Kapitalisasi Pasar Olive Cash saat ini adalah $ 38.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OLIVE adalah 61.29M, dan total suplainya sebesar 65588789.54700753. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 41.70K.