Harga OnlyBruvs Hari Ini

Harga live OnlyBruvs (BRUVS) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BRUVS ke USD saat ini adalah -- per BRUVS.

OnlyBruvs saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,875, dengan suplai yang beredar 999.94M BRUVS. Selama 24 jam terakhir, BRUVS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BRUVS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -6.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OnlyBruvs (BRUVS)

Kapitalisasi Pasar $ 21.88K$ 21.88K $ 21.88K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.88K$ 21.88K $ 21.88K Suplai Peredaran 999.94M 999.94M 999.94M Total Suplai 999,942,626.9941998 999,942,626.9941998 999,942,626.9941998

Kapitalisasi Pasar OnlyBruvs saat ini adalah $ 21.88K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BRUVS adalah 999.94M, dan total suplainya sebesar 999942626.9941998. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.88K.