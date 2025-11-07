BursaDEX+
Harga live Onocoy Token hari ini adalah 0.02077905 USD. Lacak informasi harga aktual ONO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ONO dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Onocoy Token hari ini adalah 0.02077905 USD. Lacak informasi harga aktual ONO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ONO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ONO

Info Harga ONO

Penjelasan ONO

Whitepaper ONO

Situs Web Resmi ONO

Tokenomi ONO

Prakiraan Harga ONO

Logo Onocoy Token

Harga Onocoy Token (ONO)

Tidak masuk listing

Harga aktual Onocoy Token (ONO) adalah $0.02077905. Selama 24 jam terakhir, ONO diperdagangkan antara low $ 0.02031351 dan high $ 0.0224881, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highONO adalah $ 0.084078, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01903203.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ONO telah berubah sebesar +0.03% selama 1 jam terakhir, -0.02% selama 24 jam, dan -6.28% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Onocoy Token (ONO)

$ 8.70M
$ 8.70M$ 8.70M

--
----

$ 17.52M
$ 17.52M$ 17.52M

402.13M
402.13M 402.13M

809,830,461.9629699
809,830,461.9629699 809,830,461.9629699

Kapitalisasi Pasar Onocoy Token saat ini adalah $ 8.70M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ONO adalah 402.13M, dan total suplainya sebesar 809830461.9629699. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.52M.

Riwayat Harga Onocoy Token (ONO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Onocoy Token ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Onocoy Token ke USD adalah $ -0.0068885958.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Onocoy Token ke USD adalah $ -0.0102965595.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Onocoy Token ke USD adalah $ -0.02511290888084456.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.02%
30 Days$ -0.0068885958-33.15%
60 Hari$ -0.0102965595-49.55%
90 Hari$ -0.02511290888084456-54.72%

Apa yang dimaksud dengan Onocoy Token (ONO)

onocoy is the world’s first open, hardware-agnostic, community-powered GNSS Reference Station Network (i.e. a Decentralized Physical Infrastructure Network ( DePIN). By leveraging blockchain technology, onocoy provides decentralized and highly accurate GPS/GNSS reference station data for industries such as agriculture, robotics, drones, autonomous driving surveying, and autonomous systems. It dual token model connects GNSS users with Web3 miners and forms the basis for a rapidly growing ecosystem that paves the way for high precision GNSS to become a mass market

Sumber Daya Onocoy Token (ONO)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Onocoy Token (USD)

Berapa nilai Onocoy Token (ONO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Onocoy Token (ONO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Onocoy Token.

Cek prediksi harga Onocoy Token sekarang!

ONO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Onocoy Token (ONO)

Memahami tokenomi Onocoy Token (ONO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ONO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Onocoy Token (ONO)

Berapa nilai Onocoy Token (ONO) hari ini?
Harga live ONO dalam USD adalah 0.02077905 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ONO ke USD saat ini?
Harga ONO ke USD saat ini adalah $ 0.02077905. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Onocoy Token?
Kapitalisasi pasar ONO adalah $ 8.70M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ONO?
Suplai beredar ONO adalah 402.13M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ONO?
ONO mencapai harga ATH sebesar 0.084078 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ONO?
ONO mencapai harga ATL 0.01903203 USD.
Berapa volume perdagangan ONO?
Volume perdagangan 24 jam live ONO adalah -- USD.
Akankah harga ONO naik lebih tinggi tahun ini?
ONO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ONO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:35:02 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

