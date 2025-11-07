Harga Orchai Hari Ini

Harga live Orchai (OCH) hari ini adalah $ 0.01172851, dengan perubahan 6.47% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OCH ke USD saat ini adalah $ 0.01172851 per OCH.

Orchai saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 89,891, dengan suplai yang beredar 7.66M OCH. Selama 24 jam terakhir, OCH diperdagangkan antara $ 0.00814739 (low) dan $ 0.01290705 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.93, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.003735.

Dalam kinerja jangka pendek, OCH bergerak +43.94% dalam satu jam terakhir dan -17.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Orchai (OCH)

Kapitalisasi Pasar $ 89.89K$ 89.89K $ 89.89K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 234.57K$ 234.57K $ 234.57K Suplai Peredaran 7.66M 7.66M 7.66M Total Suplai 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Orchai saat ini adalah $ 89.89K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OCH adalah 7.66M, dan total suplainya sebesar 20000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 234.57K.