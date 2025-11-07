BursaDEX+
Harga live Otherworld hari ini adalah 0.194176 USD. Lacak informasi harga aktual OWN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OWN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OWN

Info Harga OWN

Penjelasan OWN

Whitepaper OWN

Situs Web Resmi OWN

Tokenomi OWN

Prakiraan Harga OWN

Harga Otherworld (OWN)

Harga Live 1 OWN ke USD:

$0.194176
$0.194176
+0.30%1D
USD
Grafik Harga Live Otherworld (OWN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:35:39 (UTC+8)

Informasi Harga Otherworld (OWN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.193267
$ 0.193267
Low 24 Jam
$ 0.194217
$ 0.194217
High 24 Jam

$ 0.193267
$ 0.193267

$ 0.194217
$ 0.194217

$ 1.8
$ 1.8

$ 0.10068
$ 0.10068

-0.01%

+0.30%

+2.13%

+2.13%

Harga aktual Otherworld (OWN) adalah $0.194176. Selama 24 jam terakhir, OWN diperdagangkan antara low $ 0.193267 dan high $ 0.194217, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOWN adalah $ 1.8, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.10068.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OWN telah berubah sebesar -0.01% selama 1 jam terakhir, +0.30% selama 24 jam, dan +2.13% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Otherworld (OWN)

$ 6.86M
$ 6.86M

--
--

$ 194.19M
$ 194.19M

35.34M
35.34M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Otherworld saat ini adalah $ 6.86M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OWN adalah 35.34M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 194.19M.

Riwayat Harga Otherworld (OWN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Otherworld ke USD adalah $ +0.00058183.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Otherworld ke USD adalah $ -0.0702957508.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Otherworld ke USD adalah $ -0.0567365572.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Otherworld ke USD adalah $ -0.13104308826308593.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00058183+0.30%
30 Days$ -0.0702957508-36.20%
60 Hari$ -0.0567365572-29.21%
90 Hari$ -0.13104308826308593-40.29%

Apa yang dimaksud dengan Otherworld (OWN)

Otherworld is an IP and content-powered social ecosystem powered by the OWN Protocol, a decentralized social graph and framework for Web3 social applications. The OWN protocol supports features that are common and familiar in existing major social applications, so that users can easily onboard and start enjoying the benefits of decentralized social and digital asset ownership.

Otherworld owns IP usage rights for numerous blue chip entertainment IPs, and intends on developing a decentralized content universe using these IPs.

Through partnerships with leading creators and entertainment companies, Otherworld will provide compelling stories and experiences, from thrilling webcomics to dynamic music experiences, Otherworld's content offers a blend of entertainment and community engagement.

By incorporating this exclusive content into its decentralized social platform, Otherworld seamlessly merges social engagement with immersive storytelling, setting a new benchmark for content-driven social ecosystems.

The first of many in-house content is Solo Leveling: Unlimited, an interactive NFT collecting experience.

Sumber Daya Otherworld (OWN)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Otherworld (USD)

Berapa nilai Otherworld (OWN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Otherworld (OWN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Otherworld.

Cek prediksi harga Otherworld sekarang!

OWN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Otherworld (OWN)

Memahami tokenomi Otherworld (OWN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OWN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Otherworld (OWN)

Berapa nilai Otherworld (OWN) hari ini?
Harga live OWN dalam USD adalah 0.194176 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OWN ke USD saat ini?
Harga OWN ke USD saat ini adalah $ 0.194176. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Otherworld?
Kapitalisasi pasar OWN adalah $ 6.86M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OWN?
Suplai beredar OWN adalah 35.34M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OWN?
OWN mencapai harga ATH sebesar 1.8 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OWN?
OWN mencapai harga ATL 0.10068 USD.
Berapa volume perdagangan OWN?
Volume perdagangan 24 jam live OWN adalah -- USD.
Akankah harga OWN naik lebih tinggi tahun ini?
OWN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OWN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:35:39 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$101,678.55

$3,342.65

$1.1236

$157.49

$1.0004

$101,678.55

$3,342.65

$157.49

$2.2228

$966.28

