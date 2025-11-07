Informasi Harga Pakcoin (PAK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.00400602 $ 0.00400602 $ 0.00400602 Low 24 Jam $ 0.00413935 $ 0.00413935 $ 0.00413935 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.00400602$ 0.00400602 $ 0.00400602 High 24 Jam $ 0.00413935$ 0.00413935 $ 0.00413935 All Time High $ 0.0483417$ 0.0483417 $ 0.0483417 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1 Jam) -0.37% Perubahan Harga (1 Hari) +2.27% Perubahan Harga (7H) +2.56% Perubahan Harga (7H) +2.56%

Harga aktual Pakcoin (PAK) adalah $0.00412097. Selama 24 jam terakhir, PAK diperdagangkan antara low $ 0.00400602 dan high $ 0.00413935, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPAK adalah $ 0.0483417, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PAK telah berubah sebesar -0.37% selama 1 jam terakhir, +2.27% selama 24 jam, dan +2.56% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Pakcoin (PAK)

Kapitalisasi Pasar $ 347.34K$ 347.34K $ 347.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 749.76K$ 749.76K $ 749.76K Suplai Peredaran 84.32M 84.32M 84.32M Total Suplai 182,000,000.0 182,000,000.0 182,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Pakcoin saat ini adalah $ 347.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PAK adalah 84.32M, dan total suplainya sebesar 182000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 749.76K.