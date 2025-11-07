BursaDEX+
Harga live Pear Protocol hari ini adalah 0.01605559 USD. Lacak informasi harga aktual PEAR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PEAR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PEAR

Info Harga PEAR

Penjelasan PEAR

Whitepaper PEAR

Situs Web Resmi PEAR

Tokenomi PEAR

Prakiraan Harga PEAR

Logo Pear Protocol

Harga Pear Protocol (PEAR)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PEAR ke USD:

$0.01605559
0.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Pear Protocol (PEAR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:36:42 (UTC+8)

Informasi Harga Pear Protocol (PEAR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01547404
Low 24 Jam
$ 0.01628052
High 24 Jam

$ 0.01547404
$ 0.01628052
$ 0.092685
$ 0.00497174
+0.21%

+0.01%

-0.83%

-0.83%

Harga aktual Pear Protocol (PEAR) adalah $0.01605559. Selama 24 jam terakhir, PEAR diperdagangkan antara low $ 0.01547404 dan high $ 0.01628052, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPEAR adalah $ 0.092685, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00497174.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PEAR telah berubah sebesar +0.21% selama 1 jam terakhir, +0.01% selama 24 jam, dan -0.83% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Pear Protocol (PEAR)

$ 4.13M
--
$ 13.69M
257.19M
852,219,528.0
Kapitalisasi Pasar Pear Protocol saat ini adalah $ 4.13M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PEAR adalah 257.19M, dan total suplainya sebesar 852219528.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.69M.

Riwayat Harga Pear Protocol (PEAR) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Pear Protocol ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Pear Protocol ke USD adalah $ -0.0006076816.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Pear Protocol ke USD adalah $ -0.0021152099.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Pear Protocol ke USD adalah $ -0.010363477847871434.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.01%
30 Days$ -0.0006076816-3.78%
60 Hari$ -0.0021152099-13.17%
90 Hari$ -0.010363477847871434-39.22%

Apa yang dimaksud dengan Pear Protocol (PEAR)

Pear Protocol is the home of pair trading.

Users are able to enter long-short 'pair-trades' with leverage, on-chain, in one click. For example, do you think Solana will outperform Cardano? You can long the SOL/ADA on Pear, chart it effortlessly, easily view and manage your risk, and then share your position with your community.

All positions only require stablecoins (USDC) as collateral, and up to 60x leverage is available on some pairs.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Pear Protocol (PEAR)

Prediksi Harga Pear Protocol (USD)

Berapa nilai Pear Protocol (PEAR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pear Protocol (PEAR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pear Protocol.

Cek prediksi harga Pear Protocol sekarang!

PEAR ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Pear Protocol (PEAR)

Memahami tokenomi Pear Protocol (PEAR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PEAR sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Pear Protocol (PEAR)

Berapa nilai Pear Protocol (PEAR) hari ini?
Harga live PEAR dalam USD adalah 0.01605559 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PEAR ke USD saat ini?
Harga PEAR ke USD saat ini adalah $ 0.01605559. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Pear Protocol?
Kapitalisasi pasar PEAR adalah $ 4.13M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PEAR?
Suplai beredar PEAR adalah 257.19M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PEAR?
PEAR mencapai harga ATH sebesar 0.092685 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PEAR?
PEAR mencapai harga ATL 0.00497174 USD.
Berapa volume perdagangan PEAR?
Volume perdagangan 24 jam live PEAR adalah -- USD.
Akankah harga PEAR naik lebih tinggi tahun ini?
PEAR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PEAR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:36:42 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Pear Protocol (PEAR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

