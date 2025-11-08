Harga PEON Hari Ini

Harga live PEON (PEON) hari ini adalah $ 0.00001768, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PEON ke USD saat ini adalah $ 0.00001768 per PEON.

PEON saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,681.72, dengan suplai yang beredar 1.00B PEON. Selama 24 jam terakhir, PEON diperdagangkan antara $ 0.00001768 (low) dan $ 0.00001768 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00033666, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001701.

Dalam kinerja jangka pendek, PEON bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.14% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PEON (PEON)

Kapitalisasi Pasar $ 17.68K$ 17.68K $ 17.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.68K$ 17.68K $ 17.68K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

