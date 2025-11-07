Harga Perion Hari Ini

Harga live Perion (PERC) hari ini adalah $ 0.00370227, dengan perubahan 1.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PERC ke USD saat ini adalah $ 0.00370227 per PERC.

Perion saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 149,520, dengan suplai yang beredar 40.39M PERC. Selama 24 jam terakhir, PERC diperdagangkan antara $ 0.00366421 (low) dan $ 0.00374092 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.15, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00366421.

Dalam kinerja jangka pendek, PERC bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Perion (PERC)

Kapitalisasi Pasar $ 149.52K$ 149.52K $ 149.52K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 370.23K$ 370.23K $ 370.23K Suplai Peredaran 40.39M 40.39M 40.39M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Perion saat ini adalah $ 149.52K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PERC adalah 40.39M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 370.23K.