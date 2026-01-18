Harga Peruvian Sol Hari Ini

Harga live Peruvian Sol (WPEN) hari ini adalah $ 0.298054, dengan perubahan 0.20% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WPEN ke USD saat ini adalah $ 0.298054 per WPEN.

Peruvian Sol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29,910, dengan suplai yang beredar 100.35K WPEN. Selama 24 jam terakhir, WPEN diperdagangkan antara $ 0.298015 (low) dan $ 0.298762 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.302799, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.296296.

Dalam kinerja jangka pendek, WPEN bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan -0.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Peruvian Sol (WPEN)

Kapitalisasi Pasar $ 29.91K$ 29.91K $ 29.91K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 29.91K$ 29.91K $ 29.91K Suplai Peredaran 100.35K 100.35K 100.35K Total Suplai 100,350.0 100,350.0 100,350.0

Kapitalisasi Pasar Peruvian Sol saat ini adalah $ 29.91K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WPEN adalah 100.35K, dan total suplainya sebesar 100350.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 29.91K.