Harga Pharmachain AI Hari Ini

Harga live Pharmachain AI (PHAI) hari ini adalah --, dengan perubahan 14.45% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PHAI ke USD saat ini adalah -- per PHAI.

Pharmachain AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 96,551, dengan suplai yang beredar 166.50M PHAI. Selama 24 jam terakhir, PHAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00142306, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PHAI bergerak +3.44% dalam satu jam terakhir dan -8.94% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pharmachain AI (PHAI)

Kapitalisasi Pasar $ 96.55K$ 96.55K $ 96.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 579.88K$ 579.88K $ 579.88K Suplai Peredaran 166.50M 166.50M 166.50M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Pharmachain AI saat ini adalah $ 96.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PHAI adalah 166.50M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 579.88K.