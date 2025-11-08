Harga Picasso Hari Ini

Harga live Picasso (PICA) hari ini adalah $ 0.00000768, dengan perubahan 7.79% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PICA ke USD saat ini adalah $ 0.00000768 per PICA.

Picasso saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 70,708, dengan suplai yang beredar 9.20B PICA. Selama 24 jam terakhir, PICA diperdagangkan antara $ 0.00000709 (low) dan $ 0.00000762 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02857193, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000631.

Dalam kinerja jangka pendek, PICA bergerak +1.49% dalam satu jam terakhir dan +3.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Picasso (PICA)

Kapitalisasi Pasar $ 70.71K$ 70.71K $ 70.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 76.62K$ 76.62K $ 76.62K Suplai Peredaran 9.20B 9.20B 9.20B Total Suplai 9,971,531,475.0 9,971,531,475.0 9,971,531,475.0

Kapitalisasi Pasar Picasso saat ini adalah $ 70.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PICA adalah 9.20B, dan total suplainya sebesar 9971531475.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 76.62K.